Lupo asegura que el actual gobierno nunca privatizará YPFB

Lupo remarcó que el gobierno no tiene intención de privatizar YPFB. "Lo que se quiere es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron", expresó el ministro, refiriéndose a la gestión anterior del MAS. Según Lupo, YPFB ha sido víctima de una gestión ineficiente, mafia enquistada y burocracia, con más de 8,500 empleados, pero con resultados negativos en términos de producción y exploración.

En 2005, YPFB producía cerca de 50 millones de m³ diarios, sin embargo, en 2025, la producción bajó a 30 millones de m³ diarios, lo que refleja, según el ministro, la falta de inversión en exploración y explotación de recursos.

“Una empresa estratégica como YPFB debería estar dedicada a la exploración, pero en lugar de eso se dedicó a la comercialización con corrupción”, manifestó Lupo.

La crisis energética y sus consecuencias

Lupo criticó las consecuencias de la mala gestión del MAS, que, según él, dejó al país en una crisis energética. En 2025, YPFB contaba con reservas reducidas y un modelo de gestión que perjudicó a la población y a los trabajadores del sector. Lupo también mencionó que la falta de exploración y producción sostenible generó filas interminables para obtener combustible y una parálisis del sector productivo.

“La falta de planificación y la subestimación del sector energético provocaron que el país no pudiera crecer ni avanzar, lo que llevó a las filas interminables y a la escasez de combustibles. Esto es una consecuencia directa de consumir sin reinventar el sector”, explicó Lupo.

Compromiso del gobierno

En respuesta a estas críticas, Lupo subrayó que el actual gobierno está comprometido con recuperar la estabilidad y la seguridad energética de Bolivia.

“Este gobierno no pretende privatizar, pero sí reconstruir el sector con responsabilidad para devolverle a Bolivia estabilidad y futuro”, concluyó el ministro.

Mensaje final

Lupo concluyó con un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para reconstruir el sector hidrocarburífero y garantizar la soberanía energética de Bolivia.

“Esta oportunidad no la vamos a perder”, expresó Lupo, reafirmando el compromiso del gobierno con la mejoría del sector energético en el país.

Este mensaje refleja el compromiso del gobierno de cambiar la dirección del sector energético.

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