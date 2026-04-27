Oficial de inteligencia muere meses antes de declarar sobre Ovnis

Un veterano de la Fuerza Aérea, quien aceptó declarar al Congreso de Estados Unidos sobre programas gubernamentales secretos relacionados con los ovnis, murió en circunstancias misteriosas meses antes de decir lo que sabía, informa The Washington Post.

Matthew James Sullivan falleció a los 39 años en su casa en Falls Church, Virginia, el 12 de mayo de 2024. Conforme a la conclusión forense, una mezcla letal de alcohol con alprazolam, ciclobenzaprina e imipramina —fuertes medicamentos contra la ansiedad y un relajante muscular— fue lo que causó su muerte.

El caso de Sullivan, sumado a otros similares, llamó la atención de Eric Burlison, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., quien ha exigido en una carta al Buró Federal de Investigacines (FBI) que indague una serie de desapariciones y muertes "inquietantes" que involucran a una decena de científicos estadounidenses vinculados a programas secretos del Gobierno.

WP cita la misiva fechada el 16 de abril y dirigida al director del FBI, Kash Patel, que reza que "las circunstancias y el modo en que se produjo su fallecimiento plantean serias dudas, ya que se disponía a prestar declaración ante el Congreso".

Se expresa una "gran preocupación por la posibilidad de que se trate de un acto delictivo" dadas las "circunstancias repentinas y sospechosas que rodean su muerte" y "por la seguridad de otras personas implicadas en este asunto".

De acuerdo a su obituario, Sullivan fue condecorado con una Estrella de Bronce por el valor mostrado durante la operación Libertad Duradera, que incluía la primera fase de la guerra en Afganistán y operativos relacionados de escala mayor de la guerra contra el terrorismo. Como oficial de inteligencia, Matthew prestó servicios al Centro Nacional de Inteligencia Aeroespacial, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Fuentes de WP señalan que Sullivan trabajó durante décadas en la sombra en varias agencias del Poder Ejecutivo como parte de los programas secretos cuyos detalles iba a proporcionar en la audiencia programada para noviembre de 2024. RT en Español.



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