Pagó $40 mil por cazar un antílope y murió aplastado por elefantes

Un cazador estadounidense de 75 años, identificado como Ernie Dosio, murió tras ser aplastado por una manada de elefantes durante una expedición de caza en Gabón, según reportes internacionales.

De acuerdo con el medio Daily Mail, Dosio había pagado alrededor de 40 mil dólares para participar en una excursión cuyo objetivo era cazar un antílope. Sin embargo, durante la travesía fue sorprendido por cinco elefantes que, según testigos, aparecieron repentinamente desde la maleza.

El cazador de 75 años gastó 40 mil dólares en una expedición en África para cazar a un antílope

El cazador se encontraba acompañado por su guía cuando ambos fueron interceptados por los animales. Las primeras versiones señalan que la manada reaccionó de forma agresiva al sentirse amenazada, especialmente porque protegía a una cría.

Aunque el guía logró sobrevivir al ataque, Dosio sufrió heridas fatales. Un testigo aseguró que la muerte del cazador “fue rápida” debido a la violencia del incidente.

El caso ha generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron condolencias a la familia, otros criticaron duramente la caza deportiva y recordaron que Dosio practicaba esta actividad como pasatiempo, acumulando trofeos de animales salvajes en su residencia en California.

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