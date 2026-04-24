Misión Crew-13 rumbo a la Estación Espacial: Conoce a los tripulantes

La NASA anunció la tripulación oficial de la misión Crew-13, que tiene previsto despegar en septiembre con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El equipo estará conformado por los astronautas estadounidenses Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov.

La misión tendrá como objetivo principal la realización de investigaciones científicas y pruebas tecnológicas en microgravedad, con miras a fortalecer futuras misiones tripuladas hacia la Luna y Marte.

Según la agencia espacial, los experimentos que se desarrollarán en la EEI también buscan generar avances aplicables en la Tierra, en áreas como la medicina, la tecnología y la sostenibilidad.

Crew-13 forma parte de los esfuerzos internacionales por mantener la operación continua de la estación espacial y ampliar el conocimiento humano sobre la exploración del espacio profundo.

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