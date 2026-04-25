Senamhi pronostica cielos nubosos y temperaturas variadas para este sábado en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó el pronóstico del tiempo para las ciudades capitales de Bolivia correspondiente a este sábado 25 de abril. El reporte detalla condiciones de nubosidad predominante en gran parte del país y fluctuaciones térmicas marcadas entre el occidente y el oriente.

Pronóstico por regiones

Occidente y Altiplano:

Las ciudades de esta región registrarán mañanas frías y cielos nubosos. En La Paz, la mínima fue de 5°C con una máxima prevista de 18°C. El Alto presenta condiciones más crudas con una mínima de 2°C y una máxima de 13°C. Por su parte, Oruro oscilará entre los 3°C y 16°C, mientras que en Potosí se prevén chubascos durante la tarde, con temperaturas entre los 4°C y 18°C.

Valles:

En Cochabamba, el clima se mantendrá templado con una mínima de 11°C y una máxima de 27°C. Sucre registrará temperaturas entre los 12°C y 20°C con nubosidad constante. En el sur, Tarija disfrutará de un ambiente más cálido, alcanzando una máxima de 27°C tras una mínima de 16°C.

Oriente y Amazonía:

Las temperaturas más altas se concentran en el norte y el oriente del país. Cobija registrará la máxima más elevada con 33°C, acompañada de lluvias por la tarde. Santa Cruz y Trinidad mantendrán condiciones similares con máximas de 28°C y 29°C respectivamente, y cielos nublados durante el resto de la jornada.

🌦PRONÓSTICO DEL TIEMPO SENAMHI - CIUDADES CAPITALES 🖥🌿 25-04-2026

Resumen de temperaturas (Mín/Máx)

La Paz: 5°C - 18°C

El Alto: 2°C - 13°C

Oruro: 3°C - 16°C

Potosí: 4°C - 18°C (Lluvia en la tarde)

Cochabamba: 11°C - 27°C

Sucre: 12°C - 20°C

Tarija: 16°C - 27°C

Santa Cruz: 21°C - 28°C

Trinidad: 23°C - 29°C

Cobija: 23°C - 33°C (Lluvia en la tarde)

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