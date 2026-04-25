Indignación en Cochabamba: Repartidor queda postrado tras ser atropellado por un menor sin licencia

Lo que comenzó como una jornada laboral habitual terminó en tragedia para un joven repartidor en la zona norte de la ciudad. El pasado domingo por la mañana, un conductor de servicio de entrega fue violentamente atropellado por una camioneta mientras se encontraba estacionado, dejando al trabajador con lesiones de gravedad que lo mantendrán incapacitado por más de medio año.

El incidente ha provocado una ola de indignación entre sus compañeros de gremio, quienes se movilizaron masivamente hasta las instalaciones de la empresa propietaria del vehículo involucrado. Los manifestantes exigen que la compañía asuma la responsabilidad total por los daños ocasionados y los gastos médicos derivados del siniestro.

Un futuro truncado: "No caminará en seis meses"

La madre del joven herido, visiblemente afectada, lideró las protestas denunciando la negligencia de la empresa al permitir que un menor de edad estuviera al volante.

"Mi hijo era independiente, se mantenía solo. ¿Cómo han podido mandar a una persona que maneje sin licencia y lo deje postrado? Él no caminará durante seis o siete meses", reclamó la progenitora, quien además lamentó la falta de empatía del responsable, afirmando que tras el accidente "prefirió venirse a trabajar" en lugar de auxiliar debidamente a la víctima.

Protestas y medidas de presión

Los colegas del sector delivery, conocidos por su capacidad de organización inmediata, advirtieron que no cesarán en sus medidas de presión. Según el reporte de los movilizados, el conductor de la camioneta no solo carecía de licencia de conducir, sino que es un menor de edad, un agravante que exigen sea tomado en cuenta por las autoridades policiales y judiciales.

"No vamos a descansar hasta tener una respuesta clara", sentenciaron sus compañeros de trabajo, quienes permanecen en vigilia exigiendo justicia para un trabajador que, según describen, destacaba por su dedicación y esfuerzo diario.

Por el momento, se espera un informe oficial de la Unidad de Tránsito y un pronunciamiento de la empresa involucrada para esclarecer la situación legal del conductor y la cobertura de los daños para el joven afectado.

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