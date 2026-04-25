Cochabamba: Detienen a un hombre por transporte ilegal de combustible en un vehículo particular

En el marco de los operativos de control y lucha contra el acopio ilegal de carburantes, efectivos de la Policía Boliviana procedieron este viernes a la aprehensión de un hombre de 30 años, quien fue sorprendido transportando combustible de manera irregular en un vehículo particular.

El operativo tuvo lugar durante una requisa de rutina en la que los uniformados detectaron irregularidades en el motorizado. Al realizar la inspección detallada, se encontraron seis bidones con una capacidad de 20 litros cada uno, ocultos en el interior del vehículo.

Hallazgo y falta de medidas de seguridad

Según el reporte oficial, tras la verificación de los envases, se constató lo siguiente:

Cuatro bidones se encontraban llenos en su totalidad con combustible.

Dos bidones estaban vacíos al momento de la intervención.

El sindicado no pudo presentar la documentación legal requerida para el traslado de sustancias controladas ni cumplía con las normas de seguridad necesarias para este tipo de carga, lo que representa un riesgo potencial de siniestro.

Situación legal

El hombre fue trasladado a dependencias policiales bajo el cargo de presunto transporte irregular de combustible. Las autoridades recordaron que el carguío y traslado de carburantes en envases no autorizados o sin el permiso de la Dirección de Sustancias Controladas está penado por ley, como parte de las medidas para evitar el contrabando y el desabastecimiento.

El vehículo y los bidones secuestrados han quedado bajo custodia de las autoridades correspondientes mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el origen y el destino final del combustible.

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