Estremecedor relato: Mujer denuncia abuso por parte de un taxista en Cochabamba

Un juez determinó la detención preventiva por seis meses en el penal de El Abra para un taxista acusado de violar a una joven de 18 años. El hecho, que ha causado conmoción por la modalidad empleada, terminó con la captura del agresor gracias a que la víctima logró escapar y pedir auxilio.

El "modus operandi": Intimidación y engaño

El calvario de la joven comenzó cuando el sujeto utilizó la inseguridad de la zona para manipularla. Según el relato de la víctima, el hombre la convenció de subir al motorizado bajo el pretexto de "protegerla" de supuestos peligros en la vía pública.

"Empezó a intimidarme porque me dijo que por la zona empezaban a salir muchos borrachos y que iba a ser peligroso estar sola. De esa manera es que me intimidaba a subirme a su auto", relató la joven en medio de una evidente afectación emocional. Una vez dentro del vehículo, el conductor le ofreció un refresco que, se sospecha, contenía alguna sustancia narcótica, ya que la mujer perdió el conocimiento poco después de ingerirlo.

Flashback de una agresión violenta

A pesar del estado de inconsciencia provocado por el dopaje, la víctima relató tener recuerdos fragmentados y dolorosos de los momentos en que recuperó brevemente la lucidez durante el ataque.

"Me despierto en unos momentos y la primera vez él estaba ya abusando de mí. En la segunda vez, yo estaba de espaldas y él estaba volviendo a violarme", confesó la joven, quien describió cómo el sujeto aprovechó su vulnerabilidad absoluta dentro del automóvil.

El pedido de justicia y una advertencia

Tras lograr huir y alertar a las autoridades, se procedió a la aprehensión inmediata del taxista. Sin embargo, el trauma persiste para la sobreviviente, quien manifestó su temor ante la posibilidad de que el agresor recupere su libertad en el futuro.

"No he podido dormir. Cada vez pienso y digo: tal vez él salga de la cárcel y vuelva a hacer eso a otras personas", expresó con angustia. Asimismo, envió un mensaje de alerta a la población, especialmente a las mujeres jóvenes: "Que no confíen en nadie. Por más que les digan que es peligroso, no confíen porque no sabemos cómo es la gente".

El acusado permanecerá recluido mientras se desarrolla la investigación por el delito de violación, bajo la medida cautelar dictada por la justicia boliviana.

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