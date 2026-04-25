Magia en el escenario: Talison emociona y logra la mejor puntuación de la semana

El participante del equipo de Jesús Oliva y David Dionich sorprendió con una arriesgada fusión musical y conquistó al jurado con una de las presentaciones más completas.
24/04/2026 22:10
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La segunda presentación de la noche dejó la vara alta en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Talison Moraes subió al escenario con una propuesta distinta y terminó llevándose todos los aplausos.
El cantante interpretó “Algo contigo”, de Vicentico, pero lo hizo en una versión de bossa-cumbia, una apuesta arriesgada que logró conquistar tanto al jurado como al público.
Versatilidad que impacta
Desde el inicio, Talison mostró seguridad, dominio vocal y una conexión especial con la música, elementos que fueron destacados por los jueces.
Tito Larenti resaltó la creatividad de la propuesta:
“Una de las reversiones que voy a recordar siempre… te veo haciendo giras y conquistando”.
Por su parte, Marco Veizaga valoró la emoción transmitida:
“Me encantó cómo colocaste las notas… cuando te liberaste y cantaste en tu idioma, eso fue magia”.
Ovación total del jurado
La presentación también fue celebrada por Diego Ríos, quien aseguró:
“Yo ya pagaría entradas para ir a verlos… extraordinario lo que hicieron esta noche”.
En tanto, Alenir Echeverría destacó el crecimiento del participante:
“Tu evolución es increíble… el mejor espectáculo lo has dado vos”.
Antes de revelar la nota, Tito Larenti remató con una frase contundente:
“Bienvenido al mundo del artista”.
La mejor puntuación de la semana
El momento culminante llegó con la calificación final: 7.7, la más alta de la semana.
La reacción fue inmediata: emoción, celebración y hasta baile en el escenario.
Un vínculo especial
Al despedirse, Talison Moraes compartió un mensaje que conectó con la audiencia:
“Este programa se ha convertido en mi casa”.
Talison no solo cumplió: superó expectativas. Con una propuesta fresca, dominio vocal y conexión escénica, se posiciona como uno de los grandes favoritos de la competencia.
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