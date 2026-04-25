Sarahni deslumbra y arranca la gala con una versión jazz que enamoró al jurado

La última noche de competencia comenzó con fuerza en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Sarahni Paniagua fue la encargada de inaugurar el escenario con una presentación que combinó técnica, emoción y estilo.

La joven artista interpretó “Equivocada”, de Thalía, en una arriesgada versión jazz que logró conectar tanto con el público como con el jurado.

Una presentación que dejó huella

Desde los primeros acordes, Sarahni mostró dominio escénico y un manejo preciso de los matices, logrando transformar el clásico en una propuesta fresca y elegante.

El jurado no tardó en reaccionar.

Marco Veizaga destacó la interpretación y la puesta en escena:

“Estaba increíble, me encantó el matiz y la versión… la puesta en escena, magnífica”.

Por su parte, Diego Ríos calificó la actuación como:

“Extraordinaria… una presentación mágica”.

“No te pierdas”: el mensaje del jurado

La jueza Alenir Echeverría valoró el crecimiento de la participante y la instó a mantenerse en ese nivel:

“Ya te encontraste, no te pierdas… esta clase de show necesitamos siempre”.

En tanto, Tito Larenti fue más directo y recordó su paso por instancias de riesgo:

“¿Cómo puede ser que hayas pasado por eliminación?… diste todo, el equipo está haciendo un gran trabajo”.

Uno de los mejores puntajes

Tras las devoluciones, se reveló el puntaje promedio: 7.0, ubicándola entre las presentaciones más destacadas de la semana.

Emoción y agradecimiento

En el cierre, sus coaches Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda agradecieron al jurado y aseguraron que toman cada recomendación para seguir creciendo en la competencia.

Por su parte, Sarahni compartió un dato personal que conectó con la audiencia: desde niña soñaba con el escenario y el teatro, un anhelo que hoy comienza a hacerse realidad.

Sarahni no solo abrió la gala: marcó el nivel de la noche. Con una propuesta arriesgada y sólida, dejó claro que está lista para pelear los primeros lugares.

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