El Matador está en racha: Independiente vence a la U de Vinto y se prende entre los primeros (2-1)

Independiente Petrolero sigue encendido en la Liga. El conjunto capitalino logró su segunda victoria consecutiva tras imponerse por 2-1 a Universitario de Vinto en el estadio Patria de Sucre, en el inicio de la cuarta fecha del torneo.

A pesar de los problemas dirigenciales que atraviesa el club, el “Matador” volvió a mostrar carácter y efectividad para sumar tres puntos clave que lo colocan, de manera provisional, en la cima del campeonato junto a Blooming, Always Ready y The Strongest, todos con siete unidades.

El partido tuvo un arranque discreto, con pocas situaciones claras. La primera aproximación fue para la visita, pero con el correr de los minutos, el local comenzó a crecer hasta encontrar la apertura del marcador gracias a una joya del juvenil Juan Villavicencio. El atacante controló el balón y sacó un potente remate desde aproximadamente 30 metros que se clavó en el ángulo, desatando la euforia en Sucre.

En el complemento, Independiente amplió la ventaja a los 56 minutos con una gran jugada colectiva que terminó en los pies del brasileño Willie Barbosa, quien definió con precisión tras una combinación de primera.

Cuando parecía que el partido estaba controlado, Universitario reaccionó y descontó a los 73 minutos mediante Agustín Jara, quien aprovechó un tiro de esquina para marcar de cabeza sin marca.

El “Manzanero” intentó igualar el marcador en el tramo final, incluso con un peligroso tiro libre de Víctor Hugo Dorrego que fue bien contenido por el arquero Jhohan Gutiérrez, pero no logró concretar.

Con este resultado, Independiente llega fortalecido a su próximo desafío internacional ante Botafogo por la Copa Sudamericana, mientras que Universitario deberá replantear su camino tras una nueva caída.

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