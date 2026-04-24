Surtidores agotan diésel a media mañana y persisten largas filas en Cochabamba

Las filas de buses, camiones y vehículos particulares por diésel continúan en aumento en distintos surtidores de Cochabamba, donde varios puntos de venta agotaron el combustible desde las 11:00 de la mañana de este viernes.

Según reportes de estaciones de servicio, el despacho recibido no logró cubrir la demanda del día, lo que provocó que la venta se interrumpa tempranamente y las filas se mantengan en avenidas cercanas, alcanzando en algunos casos hasta 13 cuadras de motorizados.

Desde la Asociación de Surtidores Privados (Asosur) informó que el departamento atraviesa nuevamente una situación crítica debido a una semana irregular en la distribución de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este viernes, las estaciones de servicio recibieron aproximadamente el 80% de los volúmenes previstos.

Congestionamiento vehicular

Por su parte, la Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural (ASESPRI) señaló que la situación ha generado congestionamiento vehicular en varias zonas de la ciudad, especialmente en surtidores donde el transporte pesado concentra la mayor demanda. La entidad aclaró que los transportistas también se ven afectados por la escasez.

Desde el sector se pidió comprensión a la población y se informó que el problema es temporal, mientras se espera la regularización del abastecimiento por parte de las autoridades.

La situación también ha impactado al transporte interdepartamental. Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se reportó una reducción de viajes y un incremento en el costo de pasajes debido a la falta de combustible.

Mientras tanto, los usuarios esperan que en las próximas horas o días se incremente el suministro para normalizar la venta en las estaciones de servicio.

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