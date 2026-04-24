Gobierno y gobernadores acuerdan agenda conjunta y priorizan soluciones para el país

El presidente Rodrigo Paz y los gobernadores electos de los nueve departamentos sostuvieron este viernes su primer encuentro formal en la Casa Grande del Pueblo, donde coincidieron en la necesidad de impulsar un trabajo coordinado para enfrentar la situación económica y avanzar en el desarrollo regional.

Durante el acto, el mandatario destacó que el país atraviesa un momento que exige “liderazgo conjunto nacional”, dejando de lado las diferencias partidarias para priorizar soluciones en beneficio de la población.

“No es un presidente ni solo las gobernaciones, es el conjunto de las instituciones. Hoy la principal filiación son las soluciones por Bolivia”, afirmó.

Agenda centrada en economía y desarrollo

En la reunión se abordaron temas clave como la distribución de recursos, el modelo 50-50, las autonomías y la reactivación económica. Las autoridades coincidieron en que el desafío pasa por generar condiciones para impulsar la producción y atraer inversiones en las regiones.

Paz remarcó que existe consenso en avanzar hacia soluciones de mediano y largo plazo, que no se limiten a medidas coyunturales.

“Todos estamos de acuerdo en que tenemos que producir y generar nuevas normas para incentivar la inversión”, sostuvo.

Autonomías y modelo 50-50 en debate

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del modelo de coparticipación “50-50”, planteado como un punto de partida para debatir una nueva distribución de recursos entre el nivel central y las regiones.

“Hablamos del 50-50 como un punto de inicio, no solo para repartir recursos, sino para construir ese boliviano que tiene que ser el recurso humano que potencie el desarrollo de la patria”, dijo Paz.

El presidente señaló que esta propuesta no debe limitarse a un enfoque fiscal, sino que debe incluir una visión integral que priorice el desarrollo humano, con énfasis en salud, educación y oportunidades para los jóvenes.

El encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y las regiones, con el desafío de traducir el diálogo en acciones concretas que respondan a las necesidades del país.

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