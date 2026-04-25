YPFB acelera: sube despachos de diésel hasta 4 millones de litros diarios

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensificó la distribución de diésel desde la Planta de Palmasola, en Santa Cruz, elevando los despachos hasta picos de 4 millones de litros diarios.

El distrital Comercial Oriente de la estatal, Oscar Rodríguez, explicó que el objetivo es cubrir la demanda total del mes mediante un incremento progresivo. “Vamos a requerir llegar a 3 millones, 3,5 millones, probablemente picos de 4 millones para cubrir la demanda”, señaló.

Hasta hace poco, los despachos se mantenían entre 2 y 2,5 millones de litros diarios, por lo que el aumento representa un salto significativo en la capacidad de distribución.

Abastecimiento en recuperación

Rodríguez destacó que el suministro comenzó a normalizarse en los últimos días gracias a este incremento sostenido. “Hemos ido aumentando exponencialmente nuestros despachos desde la Planta de Palmasola”, afirmó.

Prioridad: el agro

YPFB también anticipó que en mayo se incrementarán los volúmenes destinados al sector agropecuario, clave en esta época del año. La medida busca garantizar combustible para la cosecha, la siembra de granos y la zafra en el Norte Integrado cruceño.

Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Marcelo Blanco, aseguró que las operaciones se mantienen bajo monitoreo constante. “Existe seguimiento en territorio y control permanente del suministro”, afirmó, garantizando la continuidad del abastecimiento.

El aumento en los despachos se presenta como una respuesta directa a la alta demanda, en un contexto donde el diésel es fundamental para la producción y el transporte en el país.

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