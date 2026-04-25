“Te adoro”: el mensaje gigante que se ve desde el teleférico en La Paz

Un gesto romántico captó la atención de cientos de personas en La Paz y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Se trata de un mensaje de amor escrito en una cancha de tierra que puede leerse claramente desde las alturas del sistema de teleférico.

La imagen, compartida por varios usuarios, muestra una declaración directa y sin rodeos. En letras grandes, un joven decidió expresar sus sentimientos de una forma imposible de pasar desapercibida.

“Jheimy Huayta, yo Diego Vargas te adoro”, dice el mensaje que hoy recorre internet y arranca sonrisas entre quienes lo ven desde las cabinas o en redes.

Un gesto que no pasó desapercibido

La particularidad del mensaje no solo está en su contenido, sino en su escala y ubicación estratégica, pensada para ser vista desde el aire, en uno de los recorridos más transitados de la ciudad.

El detalle convirtió la escena en un fenómeno viral, despertando todo tipo de reacciones: desde quienes celebran el romanticismo, hasta quienes destacan la creatividad del autor.

En una ciudad donde el teleférico ofrece vistas únicas, este mensaje logró destacar entre el paisaje urbano, recordando que —a veces— el amor también se escribe en grande.

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