Impactante: “cadáver” se mueve minutos antes de ser cremado

Una escena estremecedora sacudió a la India: un joven de 25 años, declarado muerto por médicos, despertó minutos antes de ser cremado.

El hecho ocurrió en el distrito de Jhunjhunu, en el estado de Rajastán, donde Rohitash Kumar había sido ingresado a un hospital tras sufrir una crisis de salud. Según los reportes, los médicos certificaron su fallecimiento, presuntamente a causa de una crisis epiléptica.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado en el momento más crítico. Cuando el cuerpo estaba a punto de ser incinerado, comenzó a mostrar signos de vida.

“Poco antes de la cremación, el cuerpo empezó a moverse”, explicó el jefe médico del hospital, D. Singh. Los trabajadores reaccionaron de inmediato y comprobaron que el joven “estaba vivo y respiraba”.

Negligencia bajo investigación

Tras el impactante hallazgo, Kumar fue trasladado nuevamente al hospital. No obstante, falleció 24 horas después.

Las primeras investigaciones apuntan a una grave falla en los protocolos médicos. Según se informó, un médico habría elaborado el informe post mortem sin realizar una autopsia previa, lo que permitió que el cuerpo fuera enviado directamente a cremación.

El caso desató indignación y ya tiene consecuencias: tres médicos fueron suspendidos, mientras la Policía inició una investigación para determinar responsabilidades.

El episodio ha generado alarma sobre los controles médicos y los procedimientos para certificar fallecimientos, en un caso que mezcla negligencia, horror y un desenlace trágico.

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