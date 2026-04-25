Blooming va por la cima: visita a ABB en un duelo clave en El Alto

Blooming se alista para un nuevo reto en la División Profesional con la mirada puesta en lo más alto de la tabla. El conjunto celeste visitará este sábado a ABB en el estadio de Villa Ingenio, en El Alto, desde las 17:15, en un duelo clave por la cuarta fecha del campeonato.

La “Academia” cruceña llega con ritmo competitivo tras una seguidilla intensa de partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana. En sus últimas presentaciones, rescató un empate 2-2 ante Real Oruro en condición de visitante, cayó ajustadamente 3-2 frente a Bragantino en Brasil y luego se repuso con una victoria 2-1 sobre Nacional Potosí.

El objetivo del equipo dirigido por Mauricio Soria es claro: sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato. En ese contexto, repetir una actuación sólida como visitante será clave.

Por su parte, ABB buscará hacerse fuerte en casa luego de un arranque irregular que dejó algunas dudas en sus últimas presentaciones. El equipo paceño intentará aprovechar la altura de El Alto para frenar a uno de los líderes del torneo.

Blooming, en tanto, podría repetir gran parte de su onceno titular, aunque el cuerpo técnico evalúa variantes para mantener la intensidad en un escenario siempre complicado.

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