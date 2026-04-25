Ella tiene 25, él 68: la historia de amor que desafía 43 años de diferencia

Lo que empezó como un encuentro casual en un hotel terminó convirtiéndose en una historia de amor que hoy desafía miradas y rompe prejuicios. Julieta (25) y Charly (68) están juntos desde 2023 y aseguran que la diferencia de edad nunca fue un obstáculo.

Todo comenzó en La Falda, Córdoba. Ella recorría los pasillos vendiendo bijouterie a grupos de jubilados cuando lo vio por primera vez. “No era el típico turista”, recuerda. Él, tatuado, con actitud segura, tampoco dudó en acercarse.

Esa misma noche salieron a tomar algo. Hablaron durante horas. Entre risas, complicidad y conversaciones profundas, apareció una conexión que —según ambos— fue inmediata.

El primer beso llegó frente al Registro Civil. Dos años después, en ese mismo lugar, se casaron.

Conexión más allá de la edad

Para Julieta, la atracción fue más allá de lo físico. “Necesito admirar a la persona que tengo al lado. Con él aprendo, me suma, me inspira”, explica.

Charly coincide: “Encontré a la mujer de mi vida. Tiene una madurez que no vi en nadie más”.

Comparten intereses como la filosofía, el rock nacional y largas charlas que, según cuentan, fueron clave para consolidar el vínculo.

Entre prejuicios y críticas

La diferencia de 43 años no pasa desapercibida. Él es mayor que los padres de ella e incluso tiene hijos cercanos a su edad. Aun así, la pareja asegura que el mayor desafío viene del afuera.

En redes sociales, especialmente en TikTok, reciben comentarios constantes: desde quienes cuestionan la relación hasta quienes sugieren intereses económicos.

“Es liberador vivir la vida que uno elige”, dice Julieta.

Charly lo resume con su estilo: “Aplicamos el estoicismo… o, en criollo, no nos importa lo que digan”.

Vivir el presente

Hoy comparten una vida tranquila en Villa Allende. Él se dedica a las criptomonedas; ella, a sus emprendimientos. La rutina es simple, pero —según cuentan— llena de sentido.

Sobre el futuro, Julieta es clara: “La vida es hoy. No voy a dejar de vivir este amor por miedo a lo que pueda pasar”.

Entre risas, complicidad y diferencias generacionales, la pareja sigue apostando a lo suyo.

“Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, dice él, dejando una frase que resume su historia.

Con información de TN.

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