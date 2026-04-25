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Internacional

Atentado en Colombia: explosión deja muertos y heridos en zona guerrillera

El ataque ocurrió en una carretera de una región con fuerte presencia de disidencias armadas. La violencia se intensifica a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 16:27

Colombia en alerta: atentado golpea zona con presencia guerrillera, Imagen referencial de archivo.
Colombia

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La violencia vuelve a golpear a Colombia en un momento crítico. Un ataque con explosivos dejó al menos siete personas muertas y unas 20 heridas en el departamento del Cauca, una de las zonas más conflictivas del país.

La explosión se registró en una carretera y afectó a varios vehículos que transitaban por el lugar, generando escenas de caos y desesperación entre los sobrevivientes.

El gobernador del Cauca confirmó el saldo de víctimas y advirtió que el hecho se produce en medio de una preocupante seguidilla de atentados en la región.

Escalada en plena recta electoral

Desde el día anterior, las autoridades reportan múltiples ataques que atribuyen a disidencias de las FARC, grupos armados que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 y que continúan operando en distintas zonas del país.

Estos hechos elevan la tensión a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, en un contexto marcado por la inseguridad y el temor en varias regiones.

La situación mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad, mientras se intensifican los operativos para dar con los responsables de esta nueva ola de violencia.

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