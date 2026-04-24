“¿Me regalas una botella de agua?”: El perverso engaño de la suegra de Carolina Flores para ejecutarla por la espalda

El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez (27) ha dado un giro aún más macabro tras revelarse el contenido de la última conversación entre la víctima y su suegra, Erika María Herrera. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad dentro del departamento no solo muestran el crimen, sino la fría premeditación con la que Herrera preparó la ejecución de su nuera.

El arma oculta y el acecho

A diferencia de la primera versión de la agresora, quien le dijo a su hijo que disparó porque Carolina la "hizo enojar", los nuevos videos muestran una escena de absoluta calma por parte de la víctima. En la grabación se observa a Carolina realizando labores del hogar y acomodando el departamento, mientras los perros de la casa la siguen fielmente, informa El Heraldo de México.

Por el contrario, la actitud de Erika María delata su intención:

El acecho: La mujer de 63 años camina nerviosa de un lado a otro, siguiendo a Carolina por cada rincón del inmueble.

La mano oculta: Durante todo el diálogo, Herrera mantiene su mano derecha dentro del pantalón, lugar donde ocultaba el arma de fuego con la que, minutos después, dispararía más de diez veces.

La última petición: Una trampa mortal

La conversación fluyó sobre temas triviales, como el viaje que la suegra acababa de realizar para visitarlos en la capital. En ningún momento se aprecia una discusión o un intercambio de palabras agresivo.

El momento crítico ocurrió cuando Erika María utilizó una petición cotidiana para poner a Carolina en una posición vulnerable:

“¿No me podrías regalar una botellita de agua, por favor?”, se escucha decir a la suegra con un tono aparentemente normal.

Carolina, sin sospechar que su vida corría peligro, caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador para cumplir con el pedido. Fue en ese instante, mientras la exreina de belleza le daba la espalda, cuando Erika María sacó el arma y abrió fuego a quemarropa.

Más de diez disparos

La saña del ataque ha impactado a los peritos forenses. Carolina recibió más de una decena de impactos de bala. El estruendo de las detonaciones llevó a Alejandro Sánchez (esposo de la víctima e hijo de la atacante) a la escena con su bebé en brazos, momento que también quedó registrado y donde se escucha a la madre reclamar la "propiedad" sobre su hijo.

Con esta nueva evidencia, la Fiscalía de la Ciudad de México refuerza la tesis de premeditación y alevosía, desestimando cualquier argumento de un arrebato emocional momentáneo.

Erika María Herrera Coriand cumple ya más de una semana prófuga de la justicia. Las autoridades han alertado que la mujer es considerada altamente peligrosa, no solo por el uso de armas de fuego, sino por la frialdad y capacidad de manipulación demostrada en los minutos previos al asesinato de la madre de su nieto.

Las cámaras que captaron el crimen fueron instaladas por la propia Carolina para monitorear a su bebé, sin saber que terminarían registrando su propio asesinato.

Mira la programación en Red Uno Play