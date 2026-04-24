24 horas con el cadáver: El escalofriante relato del esposo de la exreina de belleza asesinada por su suegra

Los detalles que emergen tras el feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez pasaron de la indignación al horror. Mientras la policía busca intensamente a la suegra, Erika Herrera, el foco de la investigación y del escrutinio público se centró ahora en el esposo de la víctima, quien admitió haber convivido con el cadáver de su mujer durante un día completo antes de pedir ayuda.

Pánico, videos y lactancia: El día del silencio

Según informes del periodista especializado Carlos Jiménez y testimonios de la familia de la víctima, Alejandro Sánchez no llamó a las autoridades ni a los servicios de emergencia tras presenciar cómo su madre le disparaba a Carolina. En cambio, permaneció encerrado en el departamento de Polanco con el cuerpo de su esposa y su hijo de 8 meses.

La razón, según el propio Sánchez, fue el "pánico por el futuro del bebé". El hombre alega que temía ser arrestado de inmediato como cómplice o sospechoso, lo que provocaría que el menor fuera enviado a una casa hogar del Estado.

Durante esas 24 horas de terror, Sánchez realizó acciones que han dejado atónitos a los investigadores:

Manual de supervivencia: Se dedicó a grabar videos con instrucciones detalladas sobre cómo alimentar y cuidar al bebé, por si él terminaba en la cárcel.

Lactancia interrumpida: Intentó alimentar al niño, quien aún estaba en periodo de lactancia, mientras el cuerpo de la madre permanecía en la habitación contigua.

Denuncia con abogado: No acudió a la Fiscalía hasta el 16 de abril, un día después del crimen, y lo hizo acompañado de un representante legal.

El desgarrador cuestionamiento de la madre de Carolina

Reyna Gómez, madre de la exreina de belleza, relató la fría llamada que recibió de su yerno una vez que este ya estaba en la Fiscalía: "Me dijo: 'No, señora, estoy en la Fiscalía... es que mi mamá le disparó'”.

Gómez no ocultó su horror al confrontar a Sánchez por su inacción:

"Le pregunté: '¿La Caro estaba ahí tirada? ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?'. Él solo me respondió: '¿Es en serio su pregunta?'", narró la madre de la víctima en una entrevista reciente.

Guerra legal por la custodia: "Ninguna de las abuelas"

El drama familiar ha escalado a los tribunales. Aunque Reyna Gómez ha solicitado formalmente la custodia de su nieto para protegerlo, Sánchez rechazó la propuesta de manera tajante.

El esposo sostiene que existe un supuesto acuerdo previo con la fallecida Carolina, en el cual ambos habrían pactado que, en caso de faltar alguno, ninguna de las dos abuelas (ni la madre de ella, ni la madre de él, hoy prófuga) debería asumir la tutela del menor.

¿Testigo o cómplice?

Aunque la orden de aprehensión actual es contra Erika Guadalupe Herrera Coriand por feminicidio, la tardanza de Alejandro Sánchez en denunciar generó una ola de indignación en redes sociales y mantiene a la Fiscalía analizando si su conducta constituye una omisión de auxilio o encubrimiento.

Mientras tanto, la exreina de belleza de 27 años ya fue sepultada, su suegra sigue escapando de la justicia y un bebé de 8 meses se encuentra en el centro de una batalla legal entre el hombre que guardó silencio y la abuela que exige justicia.

Con daots de Univision y El Heraldo de México.

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