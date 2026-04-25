Tragedia en Italia: dos gemelos mueren electrocutados al intentar salvarse entre sí

Una tragedia sacudió a la comunidad de Magione, donde los hermanos gemelos Francesco Fierloni y Giacomo Fierloni, de 23 años, murieron electrocutados en un accidente que ha generado profunda conmoción en la región.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando ambos salieron de su vivienda en una zona rural para recuperar una paloma de señuelo que utilizaban para la caza. Sin embargo, nunca regresaron.

Una descarga letal

Preocupados por su ausencia, familiares iniciaron la búsqueda y los encontraron sin vida en un área de difícil acceso, cerca de un lago y un pabellón de caza.

De acuerdo con la investigación, Francesco utilizó una vara metálica para alcanzar al ave, que se había posado sobre un cable de media tensión. Al hacer contacto, recibió una descarga de aproximadamente 20.000 voltios.

Al ver lo ocurrido, Giacomo intentó auxiliar a su hermano, pero también fue alcanzado por la corriente, muriendo en el lugar.

Sin posibilidad de rescate

Equipos de emergencia acudieron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarles la vida. Bomberos también participaron en la recuperación de los cuerpos debido a las condiciones del terreno.

Conmoción y despedidas

La tragedia generó un fuerte impacto en la comunidad. El alcalde de Magione, Massimo Lagetti, expresó su consternación:

“Es inimaginable. Eran jóvenes trabajadores y muy amables. Es una tragedia difícil de aceptar”.

Desde el ámbito educativo, una docente local también dedicó palabras de despedida, destacando el vínculo entre los hermanos:

“Nos enseñaron que el amor puro existe y que la unión puede sostener incluso en los momentos más difíciles”.

Durante el funeral, que congregó a cientos de personas, el arzobispo Ivan Maffeis expresó su cercanía con la familia y describió el hecho como un golpe devastador para toda la comunidad.

El accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular objetos conductores cerca de líneas eléctricas, especialmente en zonas rurales donde no siempre hay señalización visible.

La historia de los hermanos Fierloni deja una imagen difícil de olvidar: un intento desesperado por ayudar al otro que terminó en tragedia.

Un vínculo que, incluso en el último momento, se mantuvo intacto.

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