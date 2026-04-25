Confirman cocaína en la FELCN y aprehenden a siete personas en Cochabamba

Un operativo interno en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Cochabamba derivó en la confirmación de droga y la aprehensión de siete personas, en un caso que ya es investigado por el Ministerio Público.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó la presencia de cocaína en al menos una de las muestras analizadas.

De control interno a caso penal

El caso se originó a partir de un control sorpresa dentro de la propia unidad antidroga, donde se hallaron 12 paquetes tipo ladrillo ocultos en una caja de cartón, junto a otras sustancias aún en análisis.

Inicialmente, ocho efectivos policiales fueron citados como testigos. Sin embargo, tras los resultados periciales, la investigación avanzó y se ordenó la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas.

Investigación en curso

La Fiscalía asumió la dirección funcional del caso, que ahora se investiga por:

Tráfico de sustancias controladas

Asociación delictuosa

Las autoridades judiciales deberán definir la situación legal de los implicados en los próximos días.

“No habrá tolerancia”

El viceministro Justiniano fue enfático al referirse al caso:

“Aquí no hay discurso. Hay hechos”.

La autoridad aseguró que el proceso se lleva adelante con transparencia y sin encubrimientos, remarcando que se aplicarán sanciones sin contemplaciones.

Refuerzan controles internos

El Gobierno señaló que este caso forma parte de una política de fiscalización dentro de las fuerzas antidroga, con medidas como controles sorpresa y pruebas de confiabilidad aplicadas en las últimas semanas.

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