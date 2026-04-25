Starlink, el servicio de internet satelital impulsado por Elon Musk, comenzó a aplicar una estrategia más agresiva para retener usuarios: ofrecer descuentos de hasta el 50% a quienes intentan cancelar su suscripción.

La modalidad no es pública ni generalizada. Según reportes de usuarios en foros como Reddit, el beneficio aparece cuando el cliente inicia el proceso de baja. En ese momento, el sistema puede ofrecer una rebaja significativa —incluso por varios meses o hasta dos años— como incentivo para quedarse.

En algunos casos, además del descuento, la empresa incluye beneficios adicionales, como el reemplazo gratuito del equipo.

¿Cómo acceder al descuento?

El “truco” es simple:

Iniciar la cancelación del servicio desde la cuenta

Esperar una posible oferta de retención

Evaluar si conviene aceptar el descuento

No todos los usuarios reciben la promoción, ya que parece depender de factores como el tiempo de uso, región o tipo de plan.

¿Se aplica en Bolivia?

Aquí está el punto clave: no hay confirmación oficial de que esta estrategia esté disponible en Bolivia.

Dado que se trata de ofertas automatizadas y segmentadas por mercado, es posible que:

Algunos usuarios en Bolivia sí reciban la oferta

Otros no vean ningún descuento disponible

Todo dependerá de cómo Starlink esté gestionando su estrategia comercial en la región.

¿Por qué lo hace Starlink?

El movimiento responde a una mayor competencia. Starlink no solo enfrenta a otras empresas de internet satelital, sino también a operadores tradicionales que dominan el mercado con infraestructura terrestre.

Además, analistas sugieren que la compañía podría estar preparándose para una futura salida a bolsa, lo que la empuja a mantener y fortalecer su base de clientes.

¿Vale la pena intentarlo?

Si ya eres usuario, intentar la cancelación puede abrir la puerta a un descuento importante. En algunos casos, el ahorro puede ser significativo.

Eso sí: no es una promoción garantizada.

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