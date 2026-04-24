¿Compraste un celular robado sin saberlo? Así puedes verificarlo en Bolivia

Con el aumento de fraudes en la venta de teléfonos, verificar el estado de tu equipo es clave. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso usando el IMEI.
24/04/2026 14:52
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Comprar un celular de segunda mano puede ser una buena forma de ahorrar dinero, pero también implica riesgos. Uno de los más comunes es adquirir un equipo reportado como robado o extraviado, lo que puede dejarlo sin señal en cualquier momento.
La buena noticia es que existe una forma sencilla de comprobarlo: el código IMEI.
¿Qué es el IMEI y por qué es importante?
El IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un código único de 15 dígitos que identifica tu celular. Si un equipo es reportado por robo, hurto o pérdida, este código se bloquea y el dispositivo queda inutilizable en redes móviles del país.
Paso a paso para verificar tu celular
1. Obtén el IMEI
Marca *#06# desde el teclado de llamadas. El código aparecerá automáticamente en pantalla.
2. Verifica en línea
Ingresa a la plataforma oficial de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes y consulta el estado del IMEI.
3. Consulta por teléfono
También puedes llamar al 103 desde cualquier operador o comunicarte con empresas como Entel, Tigo o Viva para verificar si el equipo está en lista negra.
4. Revisión física
Comprueba que el IMEI que aparece en pantalla coincida con el de la caja del equipo o el que está debajo de la batería (en modelos antiguos).
¿Qué pasa si está reportado?
Si el IMEI figura como robado, hurtado o extraviado, el celular no podrá conectarse a ninguna red móvil en Bolivia. En otras palabras, quedará prácticamente inutilizable para llamadas o datos.
Antes de comprar un celular —especialmente si es usado o a un precio muy bajo— verifica siempre el IMEI. Este simple paso puede evitarte perder dinero y problemas legales.
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