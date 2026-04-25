Apagón analógico en Bolivia: revisa si tu ciudad entra en el simulacro

La prueba se realizará de 08:00 a 14:00. Autoridades piden verificar equipos para evitar quedarse sin señal de televisión.
25/04/2026 13:28
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El Ministerio de Obras Públicas reiteró que el tercer simulacro del apagón analógico se realizará este 30 de abril, entre las 08:00 y las 14:00, como parte del proceso de transición hacia la televisión digital en Bolivia.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que la prueba se aplicará en 21 ciudades del país.
¿En qué ciudades será el simulacro?
Las regiones incluidas son:
La Paz:
La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja
Cochabamba:
Cercado, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y Suticollo
Santa Cruz:
Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, Cotoca, Warnes y El Torno
¿Qué debes hacer?
La ATT recomienda:
Para consultas, está habilitada la línea gratuita 800-10-6000.
Beneficios de la TV digital
El cambio traerá mejoras importantes:
¿Cuándo será el apagón definitivo?
El proceso se ejecutará en tres fases:
El simulacro del 30 de abril será clave para saber si estás listo para la televisión digital. La recomendación es clara: verifica tu equipo y evita quedarte sin señal cuando llegue el cambio definitivo.
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