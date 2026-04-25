Apagón analógico en Bolivia: revisa si tu ciudad entra en el simulacro

El Ministerio de Obras Públicas reiteró que el tercer simulacro del apagón analógico se realizará este 30 de abril, entre las 08:00 y las 14:00, como parte del proceso de transición hacia la televisión digital en Bolivia.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que la prueba se aplicará en 21 ciudades del país.

¿En qué ciudades será el simulacro?

Las regiones incluidas son:

La Paz:

La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja

Cochabamba:

Cercado, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Sipe Sipe y Suticollo

Santa Cruz:

Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Porongo, Cotoca, Warnes y El Torno

¿Qué debes hacer?

La ATT recomienda:

Verificar que tu televisor tenga el estándar ISDB-Tb

Volver a sintonizar los canales

Si tu TV es antiguo, adquirir un decodificador (no necesitas cambiar de equipo)

Para consultas, está habilitada la línea gratuita 800-10-6000.

Beneficios de la TV digital

El cambio traerá mejoras importantes:

Mejor calidad de imagen y sonido

Mayor cantidad de canales

Menos interferencias

Señal gratuita en zonas urbanas y rurales

¿Cuándo será el apagón definitivo?

El proceso se ejecutará en tres fases:

Fase 1 (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra Fase 2 (2028): ciudades intermedias y localidades mayores a 40.000 habitantes

ciudades intermedias y localidades mayores a 40.000 habitantes Fase 3 (2030): resto del país

El simulacro del 30 de abril será clave para saber si estás listo para la televisión digital. La recomendación es clara: verifica tu equipo y evita quedarte sin señal cuando llegue el cambio definitivo.

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