¿Vas a la FEXCO este sábado? Esta es la agenda completa que no te puedes perder

Si estás armando plan para este sábado en Cochabamba, la FEXCO 2026 tiene una agenda cargada desde la mañana hasta la noche, combinando negocios, cultura y entretenimiento en un solo lugar.

Tras un arranque masivo, la feria sube el ritmo con actividades para todos los gustos.

Agenda imperdible del sábado

09:00 – 22:00

II Encuentro Nacional de Turismo

Un espacio clave para debatir inversión, destinos y desarrollo turístico.

Centro Internacional de Negocios

Desde las 12:00

Encuentro Cultural Internacional

Expresiones artísticas que conectan identidad y cultura.

16:00

Armado de sombreros al palo

Experiencia interactiva y tradicional para el público.

Pabellón Bicentenario

17:00

Inauguración Paseo Bicentenario

Nuevo espacio que amplía la experiencia comercial y gastronómica.

18:00

Campaña ambiental

Lanzamiento sobre uso responsable de bolsas plásticas.

Pabellón Ecológico

19:00

Encuentro BMW Motorrad

Experiencia de marca y conexión con el mundo motor.

Cultura + inspiración

19:00

Charla “El arte: una forma de vida”

Con Roberto Mamani Mamani

Centro Internacional de Negocios

Noche de feria: música y shows

20:00

FEXCO FEST 2026

Con Gran Matador (Bolivia) y 18 Kilates (Argentina)

FEXCO Arena

Lanzamientos y activaciones

20:00 – Inauguración Stand SACI

– Inauguración Stand SACI 20:10 – Inauguración Stand Credicasas

– Inauguración Stand Credicasas 20:30 – Lanzamiento Stand Toyosa

Un sábado para vivirlo completo

La FEXCO 2026 consolida su impacto combinando:

Espacios de negocio

Actividades culturales

Experiencias interactivas

Espectáculos en vivo

Desde la mañana hasta la noche, la FEXCO tiene todo para convertir tu sábado en un plan completo: aprendes, recorres, disfrutas y cierras con música en vivo.

Mira la programación en Red Uno Play