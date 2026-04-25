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¿Vas a la FEXCO este sábado? Esta es la agenda completa que no te puedes perder

Turismo, cultura, experiencias interactivas y shows internacionales marcan una jornada intensa en la Recinto Ferial Alalay.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 13:09

¿Vas a la FEXCO este sábado? Esta es la agenda completa que no te puedes perder¿Vas a la FEXCO este sábado? Esta es la agenda completa que no te puedes perder
Cochabamba, Bolivia

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Si estás armando plan para este sábado en Cochabamba, la FEXCO 2026 tiene una agenda cargada desde la mañana hasta la noche, combinando negocios, cultura y entretenimiento en un solo lugar.

Tras un arranque masivo, la feria sube el ritmo con actividades para todos los gustos.

Agenda imperdible del sábado

09:00 – 22:00
II Encuentro Nacional de Turismo
Un espacio clave para debatir inversión, destinos y desarrollo turístico.
 Centro Internacional de Negocios

Desde las 12:00
Encuentro Cultural Internacional
Expresiones artísticas que conectan identidad y cultura.

16:00
Armado de sombreros al palo
Experiencia interactiva y tradicional para el público.
Pabellón Bicentenario

17:00
Inauguración Paseo Bicentenario
Nuevo espacio que amplía la experiencia comercial y gastronómica.

18:00
Campaña ambiental
Lanzamiento sobre uso responsable de bolsas plásticas.
Pabellón Ecológico

19:00
Encuentro BMW Motorrad
Experiencia de marca y conexión con el mundo motor.

Cultura + inspiración

19:00
Charla “El arte: una forma de vida”
Con Roberto Mamani Mamani
Centro Internacional de Negocios

Noche de feria: música y shows

20:00
FEXCO FEST 2026
Con Gran Matador (Bolivia) y 18 Kilates (Argentina)
FEXCO Arena

Lanzamientos y activaciones

  • 20:00 – Inauguración Stand SACI
  • 20:10 – Inauguración Stand Credicasas
  • 20:30 – Lanzamiento Stand Toyosa

Un sábado para vivirlo completo

La FEXCO 2026 consolida su impacto combinando:

  • Espacios de negocio
  • Actividades culturales
  • Experiencias interactivas
  • Espectáculos en vivo

Desde la mañana hasta la noche, la FEXCO tiene todo para convertir tu sábado en un plan completo: aprendes, recorres, disfrutas y cierras con música en vivo.

Mira la programación en Red Uno Play

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