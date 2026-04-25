Operativo antidroga destruye ocho fábricas en Villa Tunari

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) asestó un nuevo golpe al narcotráfico en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba. Durante patrullajes en la zona, efectivos antidroga localizaron y destruyeron ocho fábricas móviles dedicadas a la elaboración de sustancias controladas.

La intervención se realizó en el marco del Plan de Operaciones “200 años de servicio a la patria”, que busca intensificar la lucha contra el narcotráfico en el país.

Según el reporte oficial, las acciones incluyeron la incineración de los centros de producción y la destrucción de 1.560 litros de cocaína líquida, conocida como “agua rica”.

Incautaciones y un aprehendido

Durante el operativo, también se procedió al secuestro de pasta base de cocaína en estado húmedo, además de la destrucción de sustancias químicas precursoras utilizadas en la fabricación de droga.

Las autoridades confirmaron la aprehensión de una persona, quien fue puesta a disposición de instancias correspondientes para su investigación.

Desde la FELCN destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida. “Estas acciones reafirman la lucha frontal contra el narcotráfico”, señalaron.

El operativo se suma a una serie de acciones recientes en la región, considerada una zona clave en la producción de sustancias ilícitas.

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