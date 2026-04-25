Activan procesos disciplinarios contra siete policías de la FELCN por caso cocaína

La Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ha oficializado el inicio de investigaciones internas contra los siete efectivos aprehendidos en Cochabamba por el hallazgo de cocaína.

El director nacional, Franz Cabrera, fue enfático al señalar que “se ha activado también el aspecto disciplinario, se ha hecho conocer a Inspectoría departamental, Fiscalía departamental y a DIDIPI”, asegurando que el caso ya está en manos de los órganos fiscalizadores del sistema policial.

El proceso busca determinar las responsabilidades individuales de los capitanes, el teniente y los suboficiales involucrados, quienes podrían enfrentar sanciones severas en el ámbito administrativo.

Según informó la autoridad, “en las próximas horas o más adelante van a entrar en un proceso disciplinario”, una medida que corre en paralelo a la investigación penal por tráfico de sustancias controladas que dirige el Ministerio Público.

La institución policial se encuentra a la espera de las declaraciones de los implicados para ampliar el alcance de las pesquisas. Cabrera subrayó que la misma institución fue la que reportó el hecho, puntualizando que “en base a las declaraciones se van a ir abriendo algunos otros canales de investigaciones” para esclarecer la procedencia del cargamento oculto en la unidad operativa.

Mira la programación en Red Uno Play