TEMAS DE HOY:
Alias Pepa accidente de tránsito Muerte

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Tipo del cambio del dólar referencial sube a Bs 9,74 y roza al paralelo

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio referencial en Bs 9,74 para la venta, la cifra más alta registrada formalmente en la historia económica del país.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/04/2026 9:38

Tipo del cambio del dólar referencial del BCB sube a Bs 9,74. Foto: imagen referencial.

Escuchar esta nota

Este lunes 27 de abril, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzó un nuevo máximo histórico, situándose en Bs 9,74 para la venta y Bs 9,54 para la compra.

De acuerdo con el analista económico Fernando Romero, este incremento responde al encarecimiento real del acceso a dólares dentro del sistema financiero formal.

“Este indicador se construye con operaciones efectivas de bancos, especialmente con el exterior, por lo que refleja lo que realmente están pagando las entidades por acceder a divisas. Cuando hay más demanda que oferta de dólares, estas operaciones se encarecen y el valor referencial ajusta gradualmente al alza”, explicó.

Añadió que no se trata de una decisión arbitraria, sino de una señal de escasez de divisas dentro del sistema formal.

En paralelo, el dólar en el mercado informal se cotiza alrededor de Bs 9,75 para la venta, evidenciando una brecha cada vez más estrecha con el tipo de cambio referencial y reflejando la limitada oferta de dólares.

Este escenario muestra una creciente presión sobre la liquidez de divisas, en un contexto donde tanto el sector público como el privado compiten por el acceso a dólares en una economía con desaceleración y múltiples tipos de cambio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD