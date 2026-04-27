Tipo del cambio del dólar referencial sube a Bs 9,74 y roza al paralelo

Este lunes 27 de abril, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzó un nuevo máximo histórico, situándose en Bs 9,74 para la venta y Bs 9,54 para la compra.

De acuerdo con el analista económico Fernando Romero, este incremento responde al encarecimiento real del acceso a dólares dentro del sistema financiero formal.

“Este indicador se construye con operaciones efectivas de bancos, especialmente con el exterior, por lo que refleja lo que realmente están pagando las entidades por acceder a divisas. Cuando hay más demanda que oferta de dólares, estas operaciones se encarecen y el valor referencial ajusta gradualmente al alza”, explicó.

Añadió que no se trata de una decisión arbitraria, sino de una señal de escasez de divisas dentro del sistema formal.

En paralelo, el dólar en el mercado informal se cotiza alrededor de Bs 9,75 para la venta, evidenciando una brecha cada vez más estrecha con el tipo de cambio referencial y reflejando la limitada oferta de dólares.

Este escenario muestra una creciente presión sobre la liquidez de divisas, en un contexto donde tanto el sector público como el privado compiten por el acceso a dólares en una economía con desaceleración y múltiples tipos de cambio.

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