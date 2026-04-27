Educación financiera en casa: cómo formar hábitos de ahorro desde niños

En un contexto donde el manejo del dinero sigue siendo un desafío para muchos adultos, expertos recomiendan comenzar la educación financiera desde la infancia, como una herramienta clave para construir hábitos saludables y evitar problemas económicos en el futuro.

El especialista en finanzas Jaime Bravo explicó que uno de los principales errores es crecer con ideas extremas sobre el dinero.

“Se nos enseña que el dinero es malo o que lo es todo, y ambos enfoques generan problemas. El dinero es simplemente un medio para alcanzar objetivos”, afirmó.

Bravo señaló que la educación financiera puede iniciarse desde que los niños tienen uso de razón, especialmente cuando comienzan a interactuar con el dinero en situaciones cotidianas.

“Es importante que conozcan el valor de las monedas, que participen en compras y entiendan que el dinero no aparece de la nada, sino que es producto del trabajo”, indicó.

Asimismo, recomendó fomentar el aprendizaje a través de juegos tradicionales como Monopoly o dinámicas como “las tienditas”, que permiten a los niños comprender conceptos básicos como intercambio, gasto y ahorro.

Uno de los pilares fundamentales es enseñar a diferenciar entre necesidades y deseos. También resaltó la importancia de inculcar el hábito del ahorro mediante herramientas simples como alcancías, así como enseñar a postergar la gratificación.

En cuanto a la mesada, indicó que su implementación depende de la edad del niño.

“Cuando son pequeños, puede ser diaria porque su percepción del tiempo es distinta. Luego puede ser semanal o mensual, pero siempre acompañada de enseñanza sobre cómo administrar ese dinero”, señaló.

Sobre el uso del dinero como recompensa, Bravo advirtió que no debe aplicarse a responsabilidades básicas.

“Ordenar su cuarto o estudiar es su obligación, no debería pagarse. Pero sí se puede incentivar actividades adicionales que generen valor, como lavar el auto o emprender pequeños negocios”, explicó.

Finalmente, subrayó que el ejemplo en casa es determinante. En ese sentido, explicó que si los niños no aprenden teoría, aprenden viendo. Si los padres ahorran, administran bien y son responsables, así los hijos replicarán ese comportamiento.

El experto también enfatizó que incluir educación financiera en el sistema educativo sería un paso importante, aunque insistió en que el aprendizaje comienza en el hogar, donde se forman los hábitos que marcarán la vida económica futura de los niños.

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