El streamer argentino Spreen se volvió tendencia tras comprar alrededor de 14 mil figuritas con el objetivo de completar el álbum del Mundial en tan solo un día, un desafío que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.

La iniciativa, considerada por muchos como “el sueño del pibe”, consistía en abrir una enorme cantidad de sobres de forma consecutiva hasta llenar cada espacio del tradicional álbum.

Durante la transmisión, el creador de contenido mostró el proceso completo, desde la compra masiva hasta la clasificación de las figuritas, enfrentando la dificultad de las repetidas, uno de los principales obstáculos en este tipo de colecciones.

“Quería ver si era posible llenarlo en un día, como todos soñamos alguna vez”, comentó durante el streaming.

El reto no solo implicó una gran inversión económica, sino también una intensa jornada de organización para completar las páginas del álbum sin recurrir a intercambios tradicionales.

El contenido rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron la hazaña y recordaron la experiencia de coleccionar figuritas en la infancia.

La colección del álbum del Mundial es una tradición arraigada en muchos países, especialmente durante torneos organizados por la FIFA, donde aficionados de todas las edades buscan completar sus álbumes.

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