¡51 años engañado! Descubrió que su esposa fue 'infiel' y sus hijos no son suyos

Un hombre descubrió que su esposa le fue infiel, se sometió a unos análisis y descubrió que sus dos hijos, que pensaba eran suyos, en realidad no lo son, aseguró que vivió casi toda su vida engañado.

El indignado hombre le exigió a su esposa que le dijera toda la verdad para iniciar los trámites de divorcio. ¿Cómo ocurrió todo? El padre de familia se realizó varios exámenes para determinar si podía donar un riñón y salvar a su hermano.

En medio de los análisis se reveló que sus dos hijos de 42 y 40 años no eran suyos, no compartían la misma sangre, y el ADN no coincidía con el suyo. Al sentir que toda su vida había sido una mentira en su cuenta de “X” (antes Twitter) contó todo.