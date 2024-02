'Con el agua hasta el cuello': así quedaron los pobladores de Arani en Cochabamba tras riada

Arani, Cochabamba

El desborde de dos ríos causó estragos en el municipio de Arani, en el departamento de Cochabamba, afectando al menos 20 viviendas y 250 personas. También se han perdido cultivos de maíz, cebolla, papa y alfa alfa, que terminaron bajo el agua.

Varias viviendas fueron afectadas en algunos sectores el agua superó el metro de altura, los animales de corral murieron ahogados. Los comunarios lloran las pérdidas mientras recogen los cadáveres de conejos cuy, gallinas y cerdos.

Riada en el municipio de Arani dejó a los pobladores con el 'agua hasta el cuello'. Foto: Red Uno

Por varios años los ríos Cruza Mayu y Juchuy Pajchiritu no tenían caudal, estaban secos, pero con las recientes lluvias se desbordaron y causan afectaciones en la tierra del pan y el viento, autoridades llegan hasta el lugar para realizar la cuantificación de los daños.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación ingresó al municipio de Arani, recorrieron las áreas afectadas, cuantificaron los daños por la riada tanto en viviendas, animales y cultivos.

De acuerdo al informe de la UGR la afectación en sembradíos es de 30 hectáreas en tres comunidades colindantes. “Estamos hablando de unas 30 hectáreas aproximadamente, en toda la zona, en las tres comunidades. Donde tienen mayormente sembradíos de maíz y alfares, es el lugar donde se registró mayor acumulación de agua”, remarcó.

Las comunidades afectadas por la riada son: Sajsa, Villa Evita, Villa Carmen, Arachaca y Villa Barrientos de acuerdo al dato brindado por la alcaldía de Arani.

“Son varios años que no llovía en el lugar, las comunidades estaban encargadas de realizar el mantenimiento en sus lugares respectivos. No han hecho mantenimiento, como más antes hacían, por falta de lluvia no lo hicieron”, dio a conocer el Técnico de la Alcaldía de Arani, Vladimir Ovando.