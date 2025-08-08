TEMAS DE HOY:
Emiten alerta por fuertes ráfagas de viento en Santa Cruz

Esta jornada, se registraron ráfagas de hasta 77 km/h y autoridades recomiendan evitar quemas por riesgo de incendios de magnitud.

Milen Saavedra

08/08/2025 15:06

Alerta por fuertes ráfagas de viento en Santa Cruz. Imagen de archivo. Fuente: agrosinergia.com.bo
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz registró este viernes fuertes vientos que, según los pronósticos, podrían alcanzar ráfagas de hasta 77 kilómetros por hora. Ante esta situación, las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes y evitar la propagación de incendios.

Mariluz Farfán, directora de Gestión de Riesgos del municipio, alertó que las ráfagas de hoy son especialmente peligrosas. "Debe evitarse trabajos en altura, pararse o estacionarse debajo de árboles, construcciones y edificios antiguos", advirtió. Además, recomendó a la ciudadanía asegurar puertas, ventanas, calaminas y cualquier objeto que el viento pueda mover, así como mantener a los niños en un lugar seguro.

Farfán señaló que los vientos continuarán mañana con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de incendios. "El viento propaga el fuego, así que evite cualquier tipo de quema, porque puede suceder que se convierta en un incendio, inclusive de magnitud, y pueda afectar no solamente bienes materiales, sino la vida", enfatizó. La funcionaria recordó el incendio de magnitud registrado ayer en el Parque Industrial, donde el fuego se propagó rápidamente debido al viento, afectando numerosos vehículos.

Recomendaciones para prevenir incendios y denunciar quemas

La directora de Gestión de Riesgos hizo un llamado a la conciencia de la población, pidiendo que eviten las quemas en esta época de alto riesgo. "Haga limpieza de sus lotes, levante los plásticos, porque estos hacen efecto de lupa con el sol, y puede ocasionar su fuego, que luego por los vientos se extiende y se vuelve un incendio de magnitud", explicó.

Para cualquier denuncia sobre quemas, la ciudadanía puede comunicarse al número 80012-5700. En caso de emergencia, el número habilitado es el 80012-5050. La alcaldía se comprometió a estar atenta para atender cualquier eventualidad.

 

 

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

