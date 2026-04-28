Una arriesgada maniobra quedó registrada en una de las avenidas más transitadas de Cochabamba. El conductor rebasó vehículos, invadió el carril contrario y estuvo a punto de provocar un accidente.
28/04/2026 12:08
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Una peligrosa maniobra protagonizada por un micro de la línea H encendió la alarma entre conductores y peatones en Cochabamba. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Ramón Rivero y Oquendo, una zona de alto flujo vehicular.
Según registros del momento, el conductor rebasó a varios vehículos, invadió el carril contrario y estuvo a punto de provocar un accidente. Pese al riesgo, continuó su recorrido y realizó un giro a la izquierda.
La escena generó preocupación por la imprudencia al volante y reabre el debate sobre el control y la seguridad en el transporte público urbano.
Vecinos y conductores piden mayor fiscalización para evitar este tipo de conductas que ponen en peligro la vida de terceros.
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