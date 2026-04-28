PGE fue reformulado gracias a cambios en el sistema financiero, afirma Espinoza

El Gobierno nacional anunció que el nuevo escenario económico, marcado por la reactivación del sistema financiero y un superávit comercial, resultados que permitieron realizar ajustes al Presupuesto General del Estado (PGE) en función a las nuevas condiciones económicas.

Desde el Ejecutivo se destacó que la economía muestra señales de recuperación, especialmente por el dinamismo del sector privado y la estabilización del tipo de cambio.

“Hemos abierto la acción del sector privado para que la economía se revierta rápidamente”, afirmó el ministro de Economía, José Espinoza.

Uno de los principales indicadores que respaldan este nuevo contexto es el superávit comercial de más de $us 800 millones registrado en la gestión. Este resultado, según el Gobierno, no responde a una caída significativa de importaciones, como sostienen algunos analistas.

Además, se atribuye parte del resultado a la reducción del contrabando, especialmente de combustibles.

“Si se descuenta la importación de combustible, las compras de maquinaria y equipos se mantienen”, indicó.

El Ejecutivo considera que estas condiciones permitirán fortalecer la planificación fiscal y mejorar la asignación de recursos en el nuevo PGE.

Asimismo, se destacó que la recuperación del sistema financiero es clave para sostener este proceso.

“El sistema financiero puede volver a trabajar gracias a las divisas que ahora ingresan al país”, sostuvo.

En ese marco, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira prevé consolidar una política económica orientada a la estabilidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la inversión productiva.

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