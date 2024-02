El ex bailarín de los “Lindos Chiquillos” JC Menacho dijo que "espera una disculpa"

La Paz, Bolivia

Juan Carlos Menacho, el ex bailarín de “Maroyu”, cuenta los detalles que llevaron a su desvinculación del afamado grupo “Los Lindos Chiquillos”. Reveló no estar conforme con la expulsión del grupo.

Uno de los cantantes de la agrupación aseguró que se registraron insultos y amenazas, cuando se dirigían a un evento en el Aeropuerto. Jhonny Claros, vocalista de Maroyu, apodado como ‘Patito’, habría sido insultado y amenazado.

“Pato se sintió mal, nadie se merece un mal trato. Lo único que exigía es que todos estén a tiempo (…) Ya se venían registrando problemas con J.C., ustedes se dan cuenta y no me van a dejar mentir que Nelson es el único que se queda a sacarse fotos y compartir con la gente” , aseguró Kevin Yujra.

JC Menacho se refirió a las últimas declaraciones de Kevin. “Él no estaba en el aeropuerto, hubo un inconveniente con Pato. Pero eso de amenazar o decir malas palabras, eso jamás sucedió, eso es una excusa de la peor manera. Las cosas se deben hacer hablando de la manera profesional, eso fue lo que hizo inventó todo, para que quede mal ante la gente”, aseguró.

El ex bailarín dijo de forma clara que espera una disculpa, porque ahora se visto afectado por las últimas declaraciones, donde estarían manchando su imagen. “El video de aclaración de Kevin me dejó sin palabras”, indicó J.C.

“Mi familia y yo estamos bastante molestos, estamos esperando una disculpa, quiero que se retracte. Porque yo jamás me paré delante de ‘Pato’, nunca me llevé mal con nadie en el grupo (…) Hablar cosas que no son deja mucho que desear, incluso yo no sabía porque me sacaron”, contó a El Mañanero totalmente sorprendido.