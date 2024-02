Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Por medio de una publicación realizada en la plataforma china de TikTok, Jean Carlos Menacho, el ex bailarín de “Maroyu”, contó su verdad sobre la expulsión de la agrupación “Lindos Chiquillos”.

Contó que tuvo que enterarse cuando no fue tomado en cuenta para una presentación, no le enviaron los pasajes de avión y aclaró de forma contundente que no dejó la agrupación por su relación en la bailarina Wanda García.

“Ya no estoy en el grupo de más de dos semanas. No fue mi decisión salirme del grupo, hubo unos cambios y lastimosamente a la persona que decidieron sacar fue a mí, no me dijeron nada en lo absoluto, simplemente dejaron de mandarme los pasajes y así fue, no hubo una charla anterior ni posterior, yo tenía que suponerme las cosas (…)”, relató.

JC Menacho revela todos los detalles de su expulsión de los “Lindos Chiquillos”. Foto: Captura de pantalla

Menacho reveló no estar conforme con la expulsión del grupo porque él siempre mostró lealtad y compromiso.

“No me gustó cómo salí, siempre fui una persona leal, responsable, que siempre estuvo disponible, hay una gran diferencia entre ser líder y solo un jefe”, añadió.

Ahora los “Lindos Chiquillos” están compuestos por Nelson Gutiérrez, Kenny Teodovich y a Marco Del Río, cómo parte del grupo Maroyu de Néstor Yucra.