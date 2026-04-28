Feminicidio en Cochabamba: intensifican operativo para capturar al principal acusado

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en coordinación con el Ministerio Público intensifican la búsqueda del principal sospechoso de un presunto feminicidio ocurrido en la zona de Loreto, al sur de Cochabamba, donde una mujer de 29 años, de nacionalidad peruana, fue hallada sin vida tras ser estrangulada.

El director departamental de la Felcv, Marcelo Núñez, informó que la autopsia legal determinó como causa de muerte anoxia anóxica por compresión cervical debido a estrangulamiento manual, con una data de muerte estimada entre 17 y 19 horas antes del hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con las investigaciones, el principal sindicado es el concubino de la víctima, quien habría escapado tras cometer el hecho.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que ya se emitió la orden de aprehensión y que se desarrolla una búsqueda “intensa y permanente” para lograr su captura.

“Se tiene identificado al autor y estamos en procura de su aprehensión”, señaló la autoridad, al indicar que el sujeto también habría sustraído a dos menores de edad tras el crimen.

Sospechoso tenía antecedentesLas investigaciones establecieron además que el sospechoso es de nacionalidad peruana y registra antecedentes delictivos por hurto, con reportes del 13 de mayo de 2023 y del 26 de febrero de este año.

La Policía Boliviana activó coordinación con sus pares en Perú para ampliar el operativo de búsqueda a nivel internacional.

El hecho habría ocurrido en el contexto de una discusión de pareja, presuntamente motivada por celos, y habría sido presenciado por uno de los hijos de la víctima, un niño de 10 años.

Menores en orfandadMientras tanto, seis niños quedaron en situación de orfandad. Cuatro de ellos fueron trasladados a un centro de acogida, donde reciben atención y apoyo psicológico, según informó la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba.

Entre tanto, las autoridades continúan con las diligencias investigativas para ubicar al sospechoso debido a que este se llevó además a sus otros dos hijos.

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