El Concejo Municipal distingue a Unifranz por su compromiso con el desarrollo de Cochabamba

El Concejo Municipal distinguió a la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) por su aporte sostenido y estratégico en el desarrollo del municipio entre el año 2021 y 2026. Al terminar la gestión legislativa, el órgano deliberante hizo un balance y decidió reconocer a las instituciones que más contribuyeron a hacer que Cochabamba pueda desarrollarse y avanzar en el liderazgo como ciudad más humana e inteligente.

El acto se desarrolló la semana pasada. El presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, resaltó: «Cuando se une la academia con las instituciones públicas, se pueden lograr muchas cosas. Unifranz ha sido un ejemplo de coordinación y compromiso con la gestión municipal».

Las cinco comisiones del Concejo —Desarrollo Económico, Desarrollo Territorial, Desarrollo Humano, Mujer y Niñez, y Coordinación Social— encontraron en la universidad un aliado que llegaba con propuestas, herramientas y capital humano dispuestos a responder a necesidades reales del municipio.

Una alianza que construye política pública

Durante cinco años, Unifranz se convirtió en un actor activo en la construcción de la ciudad. Su participación fue clave en la consolidación de normativas como la Ley de Cochabamba Ciudad Universitaria y la Ley de Ciudades Creativas, que son iniciativas orientadas a posicionar al municipio como un polo de conocimiento e innovación.

Además, su aporte académico fortaleció la gestión pública a través de asesorías, mesas de trabajo y procesos de planificación territorial.

«Cuando se une la academia, las instituciones públicas y las autoridades, se pueden lograr muchas cosas», reiteró Flores, subrayando el valor de esta sinergia.

Impacto en políticas públicas

El debate académico entre el Concejo Municipal y la sede Cochabamba de Unifranz dejó como resultado la aprobación de la Ley de Ciudad Universitaria; Ley de Ciudades Creativas; asesoría técnica en gestión pública y participación en mesas de planificación urbana.

Democracia, ciudadanía y tejido social

El impacto de Unifranz no se limitó al ámbito normativo. Desde la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescencia, la concejal Marylin Rivera destacó el trabajo conjunto en procesos de formación ciudadana:

«Hemos trabajado de manera conjunta con docentes, estudiantes y la comunidad en capacitaciones, defensa de derechos humanos y participación ciudadana». Por ejemplo, más de 100 mujeres se capacitaron y obtuvieron su certificación como líderes políticas de sus comunidades mediante los talleres Julieta Montaño, nombre que rinde tributo a una de las pioneras en la defensa de los Derechos Humanos en Bolivia.

Este enfoque permitió democratizar el acceso al conocimiento, fortalecer el control social y promover una ciudadanía activa, especialmente en sectores vulnerables.

Cinco ejes para transformar la ciudad

El aporte de Unifranz se articula en cinco pilares: ciudadanos conscientes, saludables, creativos, tecnológicos y cultos. Bajo esta visión, la universidad impulsó proyectos que abarcan desde el acceso al agua y el cuidado del medio ambiente, hasta la innovación tecnológica, la cultura y la economía naranja.

También se desarrollaron campañas de forestación masiva que buscan devolverle a Cochabamba su identidad de «Ciudad Verde».

A ello se suman las ferias de empleabilidad, congresos de salud, foros de economía creativa y programas de formación en derechos humanos que reflejan un enfoque integral del desarrollo urbano.

Unifranz y el Concejo avanzaron también en ejes de desarrollo como ciudadanos conscientes; salud integral; creatividad e innovación; tecnología aplicada; así como cultura y educación

Proyectos que dejan huella

El impacto se materializa en obras y soluciones concretas. Espacios como los Portales de la Recoleta, el Puente de la Luz o la Clínica Odontológica son ejemplos de intervención directa en la ciudad de parte de la Universidad Franz Tamayo.

Otro ejemplo es el proyecto Munayki, lanzado en 2023, que es una aplicación que activa una red de apoyo en tiempo real para víctimas de violencia doméstica: al presionar el «botón de pánico», envía la ubicación exacta a cinco contactos de confianza y a las autoridades.

Otro proyecto es Maypi, que se trata de una aplicación presentada en 2025: es una plataforma colaborativa que visibiliza casos de personas desaparecidas y proporciona orientación sobre cómo denunciar. Ambas herramientas nacieron en las aulas de Unifranz y fueron entregadas al municipio para brindar seguridad al tejido social de Cochabamba.

La «Catedral de la Innovación», por su parte, simboliza el ecosistema donde nacen estas soluciones, integrando tecnología, creatividad y compromiso social.

A estos aportes se suma la Clínica Odontológica Itinerante, que llevó atención dental gratuita —incluyendo prótesis para adultos mayores— a comunidades alejadas y de difícil acceso, en el marco de la campaña «Sonrisa Segura». Y el Punto de Vacunación Unifranz, que en plena pandemia de COVID-19 convirtió el campus en un centro de inmunización masiva para la población cochabambina.

Cada uno de estos espacios responde a una comisión diferente del Concejo; juntos, ilustran la profundidad y diversidad del compromiso institucional.

Proyectos emblemáticos por comisión

En la comisión de Desarrollo Económico hubo un aporte de Unifranz a través del Laboratorio de Inteligencia Artificial a la Feria Exposición; se realizó el foro de economía creativa, se desarrolló la marca de los Portales de la Recoleta y la feria de empleabilidad.

En Medio Ambiente, el Concejo destacó la campaña Ciudades Verdes desarrollada por Unifranz, la organización del Foro del Agua y la construcción del parque Celsa Nogales de Ágreda.

En Desarrollo Humano, Unifranz aportó con el servicio de la Clínica Odontológica, con la instalación de un punto de vacunación en el campus de la institución, así como en la realización del Congreso Internacional de Salud que va por su quinta versión. También la universidad construyó el Puente de la Luz.

El trabajo conjunto entre el Concejo y Unifranz fue importante en la Comisión de Mujer y Niñez porque permitió desarrollar la aplicación Munayki para frenar los hechos de violencia contra la mujer; la aplicación Maypi para denunciar y empezar la búsqueda de personas desaparecidas. El compromiso con la equidad fue crucial para llevar adelante el curso Líderes Mujeres Julieta Montaño, destinado a dar herramientas para que la población femenina pueda ejercer sus capacidades en condiciones de igualdad.

En la Comisión de Coordinación Social se desarrolló una plataforma llamada Achuray para la donación de productos no alimenticios.

Un modelo educativo con impacto real

Para el vicerrector de Unifranz Cochabamba, Rolando López, este reconocimiento trasciende lo institucional: «Es un momento histórico, porque reconoce el compromiso con temas como la niñez, la adolescencia, la equidad de género y el desarrollo económico y social».

Orgulloso por liderar una institución que lleva la academia a la sociedad y genera impacto, complementó: «Nuestra motivación es transformar Cochabamba en una ciudad inteligente, saludable, creativa y, sobre todo, culta».

Unifranz también aportó en la construcción de espacios físicos y simbólicos que hoy forman parte del paisaje urbano y cultural de Cochabamba. Los Portales de la Recoleta —cuya marca fue diseñada y entregada a la Subalcaldía Adela Zamudio— revitalizaron una zona emblemática de la ciudad. El Puente de la Luz, entregado en el marco del Vía Crucis 2025, se convirtió en un símbolo de encuentro comunitario y patrimonio religioso. La llamada Catedral de la Innovación es hoy el espacio físico donde la tecnología y la creatividad convergen bajo el sello universitario.

Una universidad que redefine su rol

En un contexto latinoamericano donde la brecha entre la academia y el Estado es profunda y costosa para la ciudadanía, Unifranz Cochabamba ofrece un modelo replicable: el de una universidad que asume la gestión pública como campo de acción propio, que mide su impacto en vidas transformadas y que entiende que el conocimiento logra pleno valor cuando sale al encuentro de quienes más lo necesitan.

La distinción del Concejo no es, en definitiva, solo un reconocimiento institucional, sino el respaldo a una forma de entender la universidad como motor de ciudad, integrada al engranaje de las cinco comisiones del Ente Legislativo cochabambino y comprometida con soluciones a problemas estructurales reales. Todo eso proyecta un modelo de futuro donde la academia deja de ser espectadora para convertirse en protagonista del desarrollo.

Mira la programación en Red Uno Play