Ya puedes tener el álbum del Mundial 2026 gratis: así funciona la versión virtual

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, se lanzó oficialmente el álbum virtual de figuritas Panini en su versión digital, una propuesta que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del fútbol a nivel mundial.

La aplicación, denominada FIFA Panini Collection, está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, y también puede utilizarse desde computadora o tablet. Los usuarios pueden registrarse con una cuenta o ingresar como invitados para comenzar a coleccionar.

¿Cómo funciona el álbum virtual?La colección incluye 980 figuritas correspondientes a 48 selecciones nacionales, replicando la edición física del álbum del Mundial. La plataforma permite abrir sobres digitales, intercambiar figuritas con usuarios de todo el mundo y formar grupos con amigos para completar la colección más rápidamente.

Entre las principales funciones destacan los sobres diarios gratuitos, el sistema de intercambio global y desafíos que se desbloquean progresivamente.

Códigos promocionales y sobres gratisUno de los atractivos más importantes del álbum virtual es la posibilidad de obtener sobres sin costo mediante códigos promocionales. El primero ya está disponible: FIFA-2026-PLAY, que permite desbloquear un sobre gratuito para iniciar la colección.

En los próximos días, la plataforma liberará nuevos códigos y recompensas, además de posibles beneficios vinculados a marcas asociadas.

Figuras y experiencia global

La versión digital también incluye a las principales estrellas del torneo, entre ellas Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y Julián Álvarez, que integran la selección argentina dentro del álbum.

El sistema virtual no solo replica la experiencia tradicional del coleccionismo, sino que añade una dimensión global e interactiva, permitiendo competir y completar el álbum con usuarios de distintos países.

Con esta propuesta, el álbum del Mundial 2026 se adapta a la era digital y se posiciona como una de las experiencias más esperadas por los fanáticos del fútbol en la antesala del torneo.



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