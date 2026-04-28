Robos en minutos: familias pierden sus vehículos a plena luz del día en La Paz

La inseguridad vuelve a poner en alerta a la población paceña tras el robo de dos vehículos en distintos puntos de la ciudad, uno de ellos a plena luz del día en la zona de Miraflores y otro durante la madrugada en Alto Chijini.

El primer hecho ocurrió el domingo por la tarde en la avenida Busch, cerca del estadio Estadio Hernando Siles, donde una familia dejó su vehículo estacionado mientras asistía a un partido de fútbol.

“Nosotros nos hemos salido casi a las 5 en punto y en cuestión de minutos ya se lo habían llevado”, relató la víctima.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos personas encapuchadas sustraen el motorizado en apenas cinco minutos, sin que nadie intervenga.

El vehículo robado es un Volkswagen Golf 1994 de color blanco, con placa 662-NTK, que además contenía objetos en su interior.

“Teníamos equipos atrás, posiblemente querían sustraer eso, pero como no pudieron, se llevaron el coche completo”, señalaron.

Otro caso en Alto Chijini

El segundo caso se registró la madrugada del viernes 24 de abril en la zona de Alto Chijini, donde delincuentes sustrajeron un minibús que se encontraba estacionado frente a la vivienda de su propietario.

“Cuando mi vecino pasó a las 2 de la mañana el vehículo estaba, pero cuando salí a las 4 ya no estaba”, indicó el afectado.

Se trata de un minibús marca Nissan Urvan 1999, de color blanco con tapizado rojo y negro, con placa 2121-HPL.

El propietario explicó que el vehículo es fundamental para la atención médica de su madre.

Ambas víctimas piden a la Policía reforzar los operativos y a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita ubicar los motorizados. Estos hechos reflejan la rapidez con la que operan los delincuentes y reavivan la preocupación por la seguridad en distintas zonas de la ciudad, tanto de día como en la madrugada.

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