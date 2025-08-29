"Son personas allegadas": Roban equipos en el circo del Tío Morocuá

El reconocido circo del Tío Morocuá fue víctima de un lamentable robo ocurrido el pasado martes en la ciudad de Montero. Los delincuentes sustrajeron equipos esenciales para el funcionamiento del espectáculo, valorados en aproximadamente 15 mil dólares.

“Lamentablemente el día martes fuimos víctimas de un robo en el circo. Se llevaron todo lo que representa el alma y el corazón del espectáculo: el sonido, las luces, los micrófonos... Estoy devastado. Me siento mal porque estamos viviendo momentos críticos y nos pasa esto. Ojalá aparezcan estas cosas, porque son herramientas de trabajo que nos costaron mucho esfuerzo”, expresó el Tío Morocuá en un video difundido en redes sociales.

Yesmin Gasaui, en contacto exclusivo con El Mañanero, informó que ya se está realizando una movilización en Montero y que algunos de los objetos robados han sido recuperados. Sin embargo, aún se busca identificar y capturar a los responsables del hecho.

“Se trata, al parecer, de algunas personas del mismo entorno del circo, junto con individuos externos. La Policía ya hizo un rastrillaje minucioso y ya dieron con algunos objetos. Además de los equipos, se robaron las estacas del circo, lo que refuerza la hipótesis de que los autores son allegados”, explicó.

El circo había permanecido cerrado durante varios meses debido a problemas de salud del Tío Morocuá, quien sufrió un preinfarto. Justo cuando se preparaban para reanudar sus actividades, se encontraron con esta amarga sorpresa.

Varios de los objetos robados ya habrían sido vendidos, lo que complica su recuperación. Aun así, las autoridades continúan con las investigaciones y no se descartan más allanamientos o detenciones en los próximos días.

