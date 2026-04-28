Denuncian robo de motocicleta valuada en Bs 25.000 en pleno centro de Santa Cruz

Una motocicleta valuada en Bs 25.000 fue robada el pasado sábado cerca de las 18:30 en la calle Sucre, en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, Rony Alexis Ponce, relató que el robo ocurrió cuando ingresó a descansar al lugar donde alquila. Según su testimonio, el delincuente tardó entre 10 y 15 minutos en destrabar la motocicleta antes de avanzar una cuadra con el vehículo.

“Ocurrió justo cuando ingresé a descansar en donde alquilo. El malhechor tardó entre 10 y 15 minutos en destrabar la moto y avanzar una cuadra. Cuando salí, pregunté por las cámaras de seguridad, conseguí las grabaciones y sigo en búsqueda”, señaló el denunciante.

En las imágenes de seguridad se observa al sujeto acercarse a la motocicleta como si fuera el propietario. Luego de permanecer unos instantes junto al motorizado, la saca hacia la vía pública y se la lleva a empujones mientras intenta encenderla, para después escapar con rumbo desconocido.

Ponce pidió colaboración a la población para difundir el video y ayudar a identificar al responsable. “Les pido a la gente que compartan el video para que demos con esta persona. Me siento impotente, porque las cosas uno las consigue trabajando duro”, manifestó.

El afectado expresó su esperanza de recuperar el vehículo y lograr la identificación del autor del robo. “Yo creo que vamos a dar con el paradero del delincuente e identificarlo”, concluyó.

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