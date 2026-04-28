Se destaca avances en la investigación y la equivocación de los ladrones al robar las cámaras de seguridad

El abogado de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, Frank Campero, brindó detalles sobre los avances en la investigación del robo ocurrido en la vivienda de la autoridad, destacando una equivocación clave de los delincuentes y la importancia de las pruebas recabadas.

Según Frank Campero, abogado de Eva Copa, los delincuentes que asaltaron la casa de la alcaldesa cometieron un error al intentar robar las cámaras de seguridad, llevándose en su lugar el router del Wi-Fi. Este fallo, aunque inesperado, se convirtió en una pieza clave de la investigación, ya que las cámaras de seguridad, que fueron parte del material sustraído, contenían información crucial para identificar a los responsables.

“Es evidente que estos ladrones se equivocaron. Intentaron llevarse el DVR de las cámaras de seguridad, pero lo que se llevaron fue el router del Wi-Fi. Este error puede ser determinante para resolver el caso”, comentó Campero. El abogado agregó que esta información clave ya fue puesta a disposición del Ministerio Público, y que las imágenes y sonidos obtenidos de las cámaras podrían permitir la identificación de los delincuentes.

Avances en la investigación

La investigación sigue avanzando, con el Ministerio Público realizando el análisis de las pruebas obtenidas, lo que permitirá identificar quiénes son los autores del robo. Campero aseguró que los responsables serán identificados en breve, señalando que las grabaciones también proporcionarán información sobre las personas que los enviaron a cometer el crimen.

"Estamos a punto de saber quiénes son los responsables. Ya se ha desdoblado la investigación, y pronto conoceremos el transfondo de lo sucedido”, aseguró el abogado.

Solicitud de reserva del caso

La defensa de Eva Copa también solicitó que el caso sea declarado en reserva, argumentando que la difusión de información en las redes sociales está afectando la integridad de la familia de la alcaldesa.

“El morbo generado por las noticias falsas y la difusión de información errónea están perjudicando la situación de la familia de Eva Copa, por lo que pedimos que se respete la reserva del caso”, indicó Campero.

El abogado de la alcaldesa Eva Copa enfatizó que, aunque el robo a su vivienda ha sido un hecho alarmante, las pruebas clave y el avance en la investigación permiten esperar justicia. Las autoridades siguen trabajando en el caso, y las pruebas recabadas hasta ahora serán fundamentales para identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás de este delito.

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