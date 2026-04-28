Gobierno convoca a diálogo con la COB para discutir incremento salarial

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, convocó a un diálogo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para el 29 de abril a las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de abordar temas clave como el incremento salarial solicitado por la Central Obrera Boliviana (COB).

En una reciente conferencia, el ministro Edgar Morales destacó que el gobierno siempre ha apostado por el diálogo y que la invitación está abierta para que los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), los empresarios y las autoridades del gobierno se reúnan con el fin de llegar a un acuerdo sobre el incremento salarial y otros temas laborales.

“Nosotros siempre estamos con el diálogo, no queremos conflictos ni problemas para el país, por eso invitamos a todos los actores involucrados a participar en este diálogo”, manifestó Morales.

Participación de ministros clave

El ministro de Trabajo, junto con el ministro de Economía y el ministro de Gobierno, serán los encargados de liderar la mesa de negociación. Morales enfatizó que el propósito del encuentro es resolver las demandas de los trabajadores sin que se llegue a un enfrentamiento, manteniendo una postura de compromiso con la paz social.

Incremento salarial y otros temas en la mesa

Uno de los temas centrales de la reunión será el incremento salarial solicitado por la COB, que ha exigido un aumento del 20%. Morales explicó que en la mesa de diálogo se evaluará la capacidad de los empresarios para cumplir con dicho aumento y discutir las posibles soluciones.

Llamado a la Central Obrera Boliviana y el magisterio

El ministro también se refirió a las movilizaciones del magisterio y otras organizaciones sociales, señalando que si bien el gobierno respeta las demandas de los trabajadores, está comprometido con el diálogo y busca soluciones pacíficas.

"Nuestro gobierno siempre va a apostar por el diálogo, queremos solucionar los problemas y no fomentar enfrentamientos", reiteró.

Expectativa para el 29 de abril

Con este llamado a la mesa de diálogo, el gobierno busca superar los conflictos laborales y avanzar en la resolución de demandas importantes para el país. Se espera que el 29 de abril se tomen decisiones clave que puedan definir el rumbo de las negociaciones y la relación entre los trabajadores, empresarios y el gobierno en temas laborales.

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