COB anuncia cabildo nacional el 1 de mayo y exige cumplimiento de su pliego

La Central Obrera Boliviana (COB), tras un ampliado con todas sus federaciones y sindicatos, reafirmó su exigencia de cumplimiento de su pliego petitorio. Los dirigentes anunciaron que, si no se cumplen sus demandas, asumirán nuevas medidas, las cuales se determinarán en el cabildo nacional convocado para el 1 de mayo.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, los dirigentes explicaron que el 1 de mayo será un día decisivo para el movimiento obrero en Bolivia. En este cabildo, se definirá una agenda nacional que buscará dar un ultimátum al gobierno para que atienda las problemáticas nacionales que afectan a los trabajadores.

“Este cabildo será clave para nuestra lucha. Vamos a definir nuestra plataforma y exigir que el gobierno cumpla con lo que ya hemos planteado”, afirmó Argollo. Aunque el incremento salarial es una de las demandas, la COB subraya que no es el único tema a tratar.

Demandas más allá del salario

Mario Argollo explicó que, además del incremento salarial, el pliego petitorio de la COB incluye otros puntos clave como la defensa de la educación fiscal y gratuita, la no descentralización del sistema educativo y la abrogación de la Ley 1720. Asimismo, exigieron responsabilidades por actos de corrupción relacionados con las "narco maletas" y el daño económico generado por el combustible de mala calidad, señalando que hasta ahora no ha habido responsables por estas situaciones.

La importancia del cabildo nacional

El cabildo nacional del 1 de mayo será en la ciudad de La Paz, será determinante para el futuro del movimiento obrero del país, según indicó Argollo. La COB ha llegado al límite de su paciencia y, si sus demandas no son atendidas, advierten que tomarán medidas más radicales para presionar por soluciones urgentes.

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