“Mano negra” detrás de protestas: diputado Rada cuestiona movilizaciones en La Paz

Ante el inicio de una semana marcada por protestas, bloqueos y anuncios de paro en el departamento de La Paz, el diputado Ricardo Rada se pronunció sobre el escenario de conflictividad, señalando que si bien existen demandas legítimas, también habría intereses políticos detrás de algunas movilizaciones.

“Hay sectores que se ven afectados, sobre todo por el tema del combustible que ha sido lo que más nos ha golpeado durante estos meses”, afirmó la autoridad, reconociendo que la escasez de diésel y los problemas en la calidad de la gasolina han generado un malestar real en distintos rubros.

Sin embargo, Rada advirtió que la coincidencia de múltiples medidas de presión en una misma semana no sería casual.

“Cuando uno ve el panorama, parece que una mano negra estuviera organizando a diferentes sectores para golpear en la misma fecha”, sostuvo.

El diputado también cuestionó el rol de algunos dirigentes, a quienes acusó de responder a intereses particulares.

“Hay malos dirigentes que buscan convulsionar el país y generar inestabilidad, incluso con la intención de forzar una renuncia del presidente”, manifestó.

Pese a este contexto, aseguró que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo con todos los sectores movilizados.

Rada insistió en la necesidad de que la población y las organizaciones sociales puedan distinguir entre las demandas legítimas —como las relacionadas al abastecimiento de combustible o necesidades en salud y educación— y aquellas que tendrían fines políticos.

“Al final, será el pueblo boliviano quien juzgue si estas movilizaciones responden a necesidades reales o a intereses oscuros”, concluyó.

Las protestas anunciadas en el departamento de La Paz incluyen movilizaciones del transporte pesado, el magisterio, el sector salud y organizaciones sociales, en medio de un contexto de crisis por el desabastecimiento de combustible.

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