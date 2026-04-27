El Alto: hombre muere atropellado en la 6 de Marzo; conductor se dio a la fuga

Un trágico hecho de tránsito se registró la mañana de este lunes en la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, donde un hombre de entre 40 y 50 años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada sin signos vitales en el carril de subida de esta transitada vía. Vestía calzados blancos, pantalón verde y una chamarra negra. Se presume que intentaba cruzar la avenida cuando fue impactado.

“El vehículo se ha dado a la fuga (…) al momento no se ha podido identificar al motorizado”, señalaron testigos en el lugar.

Personal de Tránsito y efectivos policiales acudieron de inmediato al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y proceder con el levantamiento legal del cuerpo. Asimismo, se cerraron parcialmente dos carriles, obligando a los vehículos a circular por una sola vía en dirección a la Ceja.

Las autoridades trabajan en la identificación de la víctima y en la recolección de indicios que permitan dar con el responsable de este hecho.

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